В Авдіївці перейменували понад 20 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією

В Авдіївці 22 вулиці отримали нові назви, не пов'язані з Росією

Двадцять дві вулиці в Авдіївці та одна в Опитному отримали нові назви. Перейменування вулиць пов'язане з вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії», який набув чинності 27 липня 2023 року. Про це повідомила Авдіївська міська військова адміністрація.



Зазначається, що, згідно з вимогами цього закону, робоча група з упорядкування найменувань вулиць провулків, площ, парків, скверів та інших споруд Авдіївської міської територіальної громади розглянула питання про перейменування відповідних об'єктів топонімії. За підсумками засідання робочої групи, що відбулося 19 грудня минулого року, було вирішено перейменувати вулиці та провулки міста, назви яких містять символіку російської імперської політики.



Наприклад, вулиця Побєди в Опитному отримала назву – Перемоги, вулиця Гагаріна в Авдіївці стала вулицею Да Вінчі, а Бєлінського – Дмитра Тритейкіна.



Проект розпорядження про перейменування було розміщено на сайті Авдіївської міської військової адміністрації 25 грудня 2023 року. Розпорядження опубліковане на сайті 12 січня.



Повний список перейменованих вулиць наведено в таблиці нижче:

В Авдіївській МВА заявили, що на перейменування вулиць не було витрачено жодної гривні з бюджету. Також в адміністрації пояснили, що в особистих документах у зв'язку з перейменуванням вулиць нічого змінювати не потрібно — вказані зміни у відповідних органах «підтягуватимуться» автоматично.