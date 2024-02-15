Росія відправила до колонії ще 7 українських військовополонених

Полонені українські військовослужбовці полку «Азов» продовжують зазнавати незаконних дій з боку Росії.



Військові Олександр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зваричук, Георгій Летягін, Дмитро Чибуков, Денис Дорохін та Олександр Сиколинда незаконно засуджені на окупованій території. Їх звинувачують у вбивстві мирних громадян, невиборних «віялових» обстрілах осколково-фугасними та активно-реактивними снарядами. Зокрема полонених звинуватили в обстрілі житлових масивів у селах Бердянське та Володарське.



«Слідство», підпорядковане російським окупаційним органам, стверджує, що з 3 березня по 10 квітня 2022 року військовослужбовці вбили обстрілами мирну мешканку села Володарське. Нібито зруйновано три домоволодіння у селі Бердянське.



Турчина позбавили волі на 27 років, Чередниченка — на 26 років, Зваричука, Сиколинду, Летягіна, Чибукова — на 25 років, Дорохіна — на 28 років. Їх відправили до виправної колонії суворого режиму.

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«ДНР» та «ЛНР» під керівництвом російських силовиків продовжують виносити так звані «вироки» українським полоненим солдатам. Більшість із «засуджених» є військовослужбовцями «Азову» і були взяті в полон під час боїв за Маріуполь.



Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими українськими бійцями — незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.