«Шахтер» сыграл вничью с «Марселем»

Фото: ФК «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с французским «Марселем» в первом стыковом матче Лиги Европы.



В «Шахтере» голы на счету Николая Матвиенко и Егиналду. За «Марсель» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Ллиман Ндиайе.

Нічия 2:2 у першому матчі з «Марселем»



Усе вирішиться за тиждень у Франції.



Матвієнко Егіналду#ШахтарМарсель | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/bDxLX01lYL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

Обзор матча можно посмотреть здесь.



Судьба выхода в 1/8 финала турнира решится через неделю, 22 февраля, в Марселе. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.



«Шахтер» и «Марсель» пересекались в еврокубках лишь раз — в сезоне-2008/09 команды встречались на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА. «Горняки» сначала победили в Донецке — 2:0, а затем одолели соперника на выезде — 2:1. Напомним, именно в том сезоне «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.