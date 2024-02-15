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«Шахтер» сыграл вничью с «Марселем»

15 февраля 2024, 21:50

«Шахтер» сыграл вничью с «Марселем»

Фото: ФК «Шахтер» Фото: ФК «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» сыграл вничью 2:2 с французским «Марселем» в первом стыковом матче Лиги Европы.

В «Шахтере» голы на счету Николая Матвиенко и Егиналду. За «Марсель» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Ллиман Ндиайе.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

Судьба выхода в 1/8 финала турнира решится через неделю, 22 февраля, в Марселе. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

«Шахтер» и «Марсель» пересекались в еврокубках лишь раз — в сезоне-2008/09 команды встречались на стадии 1/4 финала Кубка УЕФА. «Горняки» сначала победили в Донецке — 2:0, а затем одолели соперника на выезде — 2:1. Напомним, именно в том сезоне «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.

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