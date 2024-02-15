«Шахтар» зіграв унічию з «Марселем»

Фото: ФК «Шахтар»

Футбольний клуб «Шахтар» зіграв унічию 2:2 із французьким «Марселем» у першому стиковому матчі Ліги Європи.



У «Шахтарі» голи на рахунку Миколи Матвієнка та Єгіналду. За «Марсель» відзначилися П'єр-Емерік Обамеянг та Лліман Ндіає.

Нічія 2:2 у першому матчі з «Марселем»



Усе вирішиться за тиждень у Франції.



Матвієнко Егіналду #ШахтарМарсель | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/bDxLX01lYL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

Огляд матчу можна подивитися тут.



Доля виходу до 1/8 фіналу турніру вирішиться за тиждень, 22 лютого, у Марселі. Початок матчу о 22:00 за київським часом.



«Шахтар» та «Марсель» перетиналися в єврокубках лише раз — у сезоні-2008/09 команди зустрічалися на стадії 1/4 фіналу Кубка УЄФА. «Гірники» спочатку перемогли у Донецьку — 2:0, а потім здолали суперника на виїзді — 2:1. Нагадаємо, саме того сезону «Шахтар» став володарем Кубка УЄФА.