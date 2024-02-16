В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело

Против Ахры Авидзба в России возбуждено уголовное дело. Фото из открытых источников

Против командира незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Ахры Авидзба (позывной «Абхаз») Следственный комитет РФ завел уголовное дело за «неисполнение приказа начальника в военное время» и «отказ от участия в боевых действиях». Об этом передает Telegram-канал BRIEF.



Как отмечается, Авидзба был переведен на равную должность в/ч 52892, однако в назначенную дату в расположение он не прибыл, аргументируя это «незаконностью» приказа.



Согласно документу, который был составлен 29 декабря 2023 года, его действия «причинили существенный вред интересам службы».



Авиздба – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке, имеет российское гражданство.



В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.



Напомним, высокопоставленные сотрудники так называемого «МВД ЛНР» задержаны за незаконное возбуждение дела на председателя так называемого «таможенного комитета ЛНР». Луганские «полицейские» силой заставили одного из задержанных обвинить таможенного чиновника в получении взятки.