Высокопоставленные «чиновники ЛНР» задержаны в оккупации

На оккупированной территории Луганской области члены оккупационных силовых органов пытались подставить друг друга.



Высокопоставленные сотрудники так называемого «МВД ЛНР» задержаны за незаконное возбуждение дела на председателя так называемого «таможенного комитета ЛНР». Луганские «полицейские» силой заставили одного из задержанных обвинить таможенного чиновника в получении взятки. Об этом пишет российское издание «База».



Двое сотрудников «МВД ЛНР» Улятовский, Зубцов и «замминистра внутренних дел ЛНР» Ляшенко сговорились в сентябре 2022 года, чтобы подставить Юрия Афанасьевского. Они заставили задержанного человека дать ложные показания, что якобы тот дал луганскому «таможеннику» взятку 100 тысяч рублей. Задержанному угрожали лишением родительских прав, проблемами близким и обещали плохую жизнь в СИЗО, если тот откажется помогать.



Задержанный, по версии следствия, не выдержал давления и дал показания: сказал, что действительно давал деньги Юрию Афанасьевскому. Против «председателя таможенного комитета» завели уголовное дело по статье получение взятки. Довести дело до конца у сговорившихся не вышло — их раскрыли.



Чернова арестовали на два месяца, Улятовского тоже допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Что с Ляшенко, издание не указывает.



Напомним, в сентябре 2023 года Юрий Афанасьевский пострадал от взрыва в собственном доме. Уже бывший на тот момент глава «таможни ЛНР» отделался ранениями, сообщали российские СМИ. Также пострадал его сын. Ответсвенность за врзыв взяла на себя СБУ.



В украинской спецслужбе подчеркнули, что Юрий Афанасьевский — агент Федеральной службы безопасности РФ и фактически являлся финансистом главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника. «Таможенник» отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины.