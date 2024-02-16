У РФ проти бойовика «Абхаза» порушено кримінальну справу

Проти Ахри Авідзба у Росії порушено кримінальну справу. Фото з відкритих джерел

Проти командира незаконного збройного формування «П'ятнашка» Ахри Авідзба (позивний «Абхаз») Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за «невиконання наказу начальника у воєнний час» та «відмову від участі у бойових діях». Про це повідомляє Telegram-канал BRIEF.



Як зазначається, Авідзбу було переведено на рівну посаду в/год 52892, проте у призначену дату до розташування він не прибув, аргументуючи це «незаконністю» наказу.



Згідно з документом, складеним 29 грудня 2023 року, його дії «завдали істотної шкоди інтересам служби».



Авіздба у минулому – польовий командир незаконного збройного формування «П'ятнашка» у Донецьку. Він має російське громадянство.



У січні 2021 року Служба безпеки України оголосила його у розшук, звинувативши у створенні терористичної організації на Донбасі, викраденні людей та жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням.



Нагадаємо, високопосадовців так званого «МВС ЛНР» затримано за незаконне порушення справи на голову так званого «митного комітету ЛНР». Луганські «поліцейські» силою змусили одного із затриманих звинуватити митного чиновника у отриманні хабара.