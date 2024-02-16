Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек

В оккупированном Донецке в результате обстрела шахты «Лидиевка» погибла сотрудница угольного предприятия. Это произошло днем 16 февраля. Также под огнем оказались Горловка и Ясиноватая.



Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе Донецка ранена женщина. В Горловке пострадал пожилой мужчина. В Ясиноватой ранены две женщины.



Повреждены десять жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.

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