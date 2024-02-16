Окуповані Донецьк, Ясинувата та Горлівка під обстрілом: загинула жінка, поранено кількох людей

В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу шахти «Лідіївка» загинула співробітниця вугільного підприємства. Це сталося вдень 16 лютого. Також під вогнем опинилися Горлівка та Ясинувата.



Чотири мирні мешканці регіону сьогодні отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Кіровському районі Донецька поранено жінку. У Горлівці постраждав літній чоловік. У Ясинуватій поранено двох жінок.



Пошкоджено десять житлових домобудівель у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки, Ясинуватій, а також один об'єкт цивільної інфраструктури у Кіровському районі Донецька.

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