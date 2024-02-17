Обстрелы Донецкой области: за сутки жертв нет, повреждены дома

За сутки полиция Донецкой области задокументировала 10 военных преступлений России, предварительно, без пострадавших.



Подверглись ударам города Авдеевка, Курахово, Северск, села Ласточкино, Орловка, Сокол.



Повреждены 6 гражданских объектов: жилой дом, гараж, критическая инфраструктура.



Авиаудар нанесли российские войска по Орловке. В результате разрушен частный дом.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало, отмечают в полиции Донецкой области.



Полицией и СБУ начаты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



За сутки из прифронтовых и фронтовых населенных пунктов Донецкой области были эвакуированы 166 человек, в том числе 53 ребенка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



Он добавил, что Авдеевка подверглась нескольким авиабомбовым ударам и массированным артобстрелам.



«13 раз была обстреляна Кураховская громада — в зоне поражения промзона».



В Краматорском районе под огнем — окраины Лиманской и Константиновской громад. В Бахмутском районе — в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, в Северске — один дом. В Звановской громаде обстреляно Переездное, в Соледарской — Раздоловка, Федоровка и Васюковка.