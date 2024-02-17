Обстріли Донецької області: за добу жертв немає, пошкоджено будинки

За добу поліція на Донеччині задокументувала 10 воєнних злочинів Росії, попередньо, без постраждалих.



Зазнали ударів міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, села Ласточкине, Орлівка, Сокіл.



Пошкоджено 6 цивільних об'єктів: житловий будинок, гараж, критичну інфраструктуру.



Авіаудар завдали російські війська по Орлівці. В результаті зруйновано приватний будинок.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, зазначають у поліції Донецької області.



Поліцією та СБУ розпочато кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



За добу з прифронтових і фронтових населених пунктів Донецької області було евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Він додав, що Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів і масованих артобстрілів.



«13 разів була обстріляна Курахівська громада — у зоні ураження промзона».



У Краматорському районі під вогнем — околиці Лиманської та Костянтинівської громад. У Бахмутському районі — в Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, у Сіверську — один будинок. У Званівській громаді обстріляно Переїзне, у Соледарській — Роздолівка, Федорівка та Васюківка.