Військовослужбовці України знищили ще один російський Су-34

Українські військовослужбовці знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося вранці 18 лютого. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У московитів знову «втрат немає». Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 успішно повернувся на базу», — написав він.



У Повітряних силах зазначили, що ЗСУ знищили винищувач російських окупантів на східному напрямку.



Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України вранці 17 лютого знищили три російські військові літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.