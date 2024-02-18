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Військовослужбовці України знищили ще один російський Су-34

18 лютого 2024, 09:33

Військовослужбовці України знищили ще один російський Су-34

Українські військовослужбовці знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося вранці 18 лютого. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У московитів знову «втрат немає». Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 успішно повернувся на базу», — написав він.

У Повітряних силах зазначили, що ЗСУ знищили винищувач російських окупантів на східному напрямку.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України вранці 17 лютого знищили три російські військові літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.

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