РФ на Авдеевском направлении за четыре месяца потеряла более 47 тысяч оккупантов — Тарнавский

Во время Авдеевской оборонительной операции только за четыре месяца обострения российская армия потеряла более 47 тысяч военных, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий», — написал он.







По информации Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

▪️ личного состава – 47 186 человек;

▪️ танки – 364;

▪️ артиллерийские системы – 248;

▪️ боевые бронемашины – 748;

▪️ самолеты – 5.

Ранее сообщалось, что из разрушенных позиций украинские военные выходили маневром и закреплялись на новых рубежах обороны. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что во время одного из таких выходов несколько украинских бойцов попали в плен.