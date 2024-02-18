РФ на Авдіївському напрямку за чотири місяці втратила понад 47 тисяч окупантів — Тарнавський

Під час Авдіївської оборонної операції лише за чотири місяці загострення російська армія втратила понад 47 тисяч військових, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю та героїзмом українські захисники завдали ворогові величезних втрат і знищили значний резерв російських окупантів, який планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій», — написав він.







За інформацією Тарнавського, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

▪️ особового складу – 47 186 осіб;

▪️ танки – 364;

▪ артилерійські системи – 248;

▪️ бойові бронемашини – 748;

▪️ літаки – 5.

Раніше повідомлялося, що із зруйнованих позицій українські військові виходили маневром та закріплювалися на нових рубежах оборони. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час одного з таких виходів кілька українських бійців потрапили в полон.