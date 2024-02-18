Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине

Расстрел украинских военных. Кадр из видео

Российские войска расстреляли двух украинских военнослужащих, которые попали в плен. Это произошло на восточном направлении в воскресенье, 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.



«Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ «Хортица» россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв 2-х украинских военнопленных», — говорится в сообщении.



Как отмечается, это произошло в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого Донецкой области. Об этом передает Суспільне. Донбасс



Справка



Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» создана при отражении российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого столкновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления).



Напомним, российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.