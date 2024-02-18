Окупанти розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині

Російські війська розстріляли двох українських військовослужбовців, які потрапили до полону. Це сталося на східному напрямку у неділю, 18 лютого. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.



«Сьогодні вранці у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши 2 українських військовополонених», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, це сталося в смузі 10-ї бригади північно-східніше Веселого Донецької області. Про це передає Суспільне. Донбас.



Довідка



Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» створено при відображенні російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрями).



Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.