Донецьку область за добу було обстріляно росіянами 14 разів — ОВА

Минулої доби в результаті російських обстрілів поранення отримали дві людини в Красногорівці та Очеретине Покровського району Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Красногорівці. В Очеретино поранено людину, пошкоджено будинок», — написав Філашкін у телеграм-каналі у понеділок.

Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено 4 приватні будинки в Часовоярській громаді, будинок у Серебрянці Сіверської громади.

Протягом доби агресор обстріляв околиці Лиманської та Костянтинівської громад, Переїзну та Верхньокам'янську у Званівській громаді, Роздолівку та Федорівку у Соледарській громаді.

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуйовано 41 особу, у тому числі 8 дітей.