У Раді розповіли про основні правки до законопроекту про мобілізацію

Верховна Рада може проголосувати у другому читанні за законопроект про мобілізацію вже цього тижня. Нардепи можуть подавати правки до 21 лютого. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк під час телемарафону.

«Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде довкола питання демобілізації строковиків», — сказав Михайло Цимбалюк.

Цимбалюк зазначив, що строковикі мають бути демобілізовані протягом двох місяців, тоді як їх термін відстрочення має становити 12 місяців. Цей час їм потрібен для того, щоб влаштувати своє громадянське життя, деякі можуть підписати контракт на продовження служби.

За його словами, відстрочка від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю є дискусійною темою. Михайло Цимбалюк вважає, що людина з інвалідністю повинна сама обирати, хто її доглядатиме. Зокрема, це має бути одна особа із кола близьких родичів. Він наголосив, що це має бути закріплено у законі.

Нардепи вважають, що викладачі вишів без наукового ступеня також мають право на відстрочку. Те саме стосується докторантів на контрактній формі навчання. На думку Цимбалюка, вина уряду в тому, що їхня кількість така велика, оскільки вона давала квоти університетам.

«Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша річ. Але ті, хто заплатив гроші та навчається, — вони мають закінчити навчання», — вважає Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк зазначив, що розглядається питання зменшення терміну демобілізації та ротації. Зокрема, пропонують дозволити військовим демобілізуватись не через 36 місяців, а 18 за умови, що 12 місяців боєць пробув у зоні активних бойових дій. Тоді як для проведення ротації потрібна певна кількість людей, щоб замінити інші підрозділи, щоб вони могли відновитися та відпочити.

Цимбалюк додав, що закон проходитиме складно, проте є всі шанси проголосувати за нього у другому читанні.

Нагадаємо, в Україні 30 січня зареєстрували новий законопроект щодо мобілізації. У документі передбачається зниження призовного віку, а також низка обмежень щодо ухилянтів. Повний текст опубліковано на сайті Верховної Ради. «Новини Донбасу» розповіли, які зміни готують українцям .