Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом является грубым нарушением международного права, — Лубинец

Казнь украинских военных в российском плену — это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для России не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций» — пишет Лубинец.

Он отметил, что россияне специально убивают украинских военных. Это все из-за их нежелания оставлять украинцев в живых.

«Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, двигается дальше. Для страны-агрессорки не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла», — подчеркнул он.

Напомним, вчера, 18 февраля, российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военнослужащих на позиции Музей (Зенит) в Авдеевке Донецкой области, которые остались во время отхода украинских военных.

Кроме того, также 18 февраля стало известно о расстреле еще двух украинских военных которые попали в плен. Как отмечается, это произошло в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого Донецкой области