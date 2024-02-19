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Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому є грубим порушенням міжнародного права, — Лубинець

19 лютого 2024, 18:43

Розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому є грубим порушенням міжнародного права, — Лубинець

Страта українських військових у російському полоні — це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про звернення військовополоненими. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Російські солдати вдають, що беруть у полон і стратять беззбройних захисників України. Для Росії немає законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо та цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій» — пише Лубинець.

Він наголосив, що росіяни спеціально вбивають українських військових. Це все через їхнє небажання залишати українців живими.

«Звертаю увагу світової спільноти на чергові військові злочини РФ та на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки немає кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість і страх перед відповідальністю, тому що безкарність провокує породження ще більшого зла», - наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

Крім того, також 18 лютого стало відомо про розстріл ще двох українських військових, які потрапили в полон. Як зазначається, це сталося у смузі 10-ї бригади на північний схід від Веселого Донецької області

 

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