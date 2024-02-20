В Донецкой области российские войска обстреляли пять населенных пунктов

Пять населенных пунктов обстреляли россияне в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Оккупанты подвергли обстрелу пять населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские задокументировали пять попаданий по гражданским объектам.

«Российские захватчики ударили по поселку Острое, селам Иванополье, Ильиновка, Керамик, Николаевка», — говорится в сообщении.

В результате повреждены 16 гражданских объектов — 12 жилых домов, хозяйственное сооружение, тракторы, электросети.

По сообщению Нацполиции, Николаевку и Иванополье Константиновской громады оккупационные войска накрыли из «Смерчей» — повредили 11 домов.

Также под обстрел попала Ильиновка, где разрушен один частный дом.

Информация о погибших и раненых пока не поступала, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение суток 18 февраля в результате российских обстрелов ранения получили два человека в Красногоровке и Очеретино Покровского района Донецкой области.