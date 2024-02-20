У Донецькій області російські війська обстріляли п'ять населених пунктів

П'ять населених пунктів обстріляли росіяни на Донеччині. Фото: Національна поліція

Окупанти обстріляли п'ять населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили у Національній поліції.

Зазначається, що поліцейські задокументували п'ять влучань по цивільних об'єктах.

«Російські загарбники вдарили по селищу Гостре, селах Іванопілля, Іллінівка, Керамік, Миколаївка», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього пошкоджено 16 цивільних об'єктів — 12 житлових будинків, господарську споруду, трактори, електромережі.

За повідомленням Нацполіції, Миколаївку та Іванопілля Костянтинівської громади окупаційні війська накрили із «Смерчів» — пошкодили 11 будинків.

Також під обстріл потрапила Іллінівка, де зруйновано один приватний будинок.

Інформація про загиблих та поранених поки не надходила, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом доби 18 лютого внаслідок російських обстрілів поранення отримали двоє людей у Красногорівці та Очеретине Покровського району Донецької області.