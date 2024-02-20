На Авдіївському напрямку війська РФ намагаються наступати малими штурмовими групами — Тарнавський

Російські війська знову намагаються наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«На Авдіївському напрямку ворог знову робить спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники та захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського», — написав він.



Як зазначається, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» окупанти за минулу добу скоротили активність авіації - завдали лише 2 авіаударів, але провели 42 бойові зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів.



Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і в Донецькій області росіяни відновили застосування отруйних речовин: зафіксовано 4 скидання гранат з хімічною речовиною сльозоточиво-задушливої дії.



На Мар'їнському напрямі продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.



На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти в наступ у районі населеного пункту Старомайорське.



На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося — Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.



«Загальні втрати росіян за минулу добу склали: у живій силі — 644 особи, у озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, за винятком БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано чи знищено 272 БПЛА різних типів», — написав він.



За інформацією Тарнавського, Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.



Нагадаємо, ЗСУ за допомогою дронів лише за один день знищили склад російської техніки, яку окупанти стягнули для наступу на півдні. Зокрема, супротивник залишився без рідкісної бойової броньованої машини Термінатор.