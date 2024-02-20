Оккупанты ударили дроном «Ланцет» по Сумщине, погибла семья из пяти человек

Российские военные убили в Сумской области целую семью из пяти человек, применив дрон «Ланцет». Об этом сообщили в Сумской ОВА во вторник, 20 февраля.

Отмечается, что агрессор использовал ударный беспилотник «Ланцет» против жилого дома в Новослободской громаде Конотопского района.

«В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 20 февраля, российские войска ударили по Сумской области. На то время было известно о двух погибших.