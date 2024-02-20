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Окупанти вдарили дроном «Ланцет» по Сумщині, загинула родина із п'яти осіб

20 лютого 2024, 16:25

Окупанти вдарили дроном «Ланцет» по Сумщині, загинула родина із п'яти осіб

Російські військові вбили на Сумщині цілу сім'ю з п'яти осіб, застосувавши дрон «Ланцет». Про це повідомили у Сумській ОВА у вівторок, 20 лютого.

Наголошується, що агресор використав ударний безпілотник «Ланцет» проти житлового будинку в Новослобідській громаді Конотопського району.

«Внаслідок влучення загинула сім'я: мати та двоє синів, а також двоє їхніх родичок: бабуся та жінка, яка приїхала з іншого міста», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 20 лютого, російські війська вдарили по Сумській області. На той час було відомо про двох загиблих.

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