В результате атаки на Никопольский район пострадали три человека, есть повреждения

Россияне ударили по Никопольскому району. Фото: Сергей Лысак

Российское войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области сегодня, 20 февраля. Известно, что три человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По его словам, под атаку попал райцентр и Красногригорьевская громада.



«87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она — «тяжелая». В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один — 59 лет — будет лечиться дома», — написал он.





Кроме того, повреждены авто, частные дома и коммуникации.



Напомним, российские оккупационные войска ночью 19 февраля обстреливали Никополь и Марганец.