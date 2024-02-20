Внаслідок атаки на Нікопольський район постраждали троє людей, є пошкодження

Росіяни вдарили по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак

Російське військо обстріляло Нікопольський район Дніпропетровської області сьогодні, 20 лютого. Відомо, що троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його словами, під атаку потрапив райцентр та Червоногригорівська громада.



«87-річна жінка зазнала серйозного поранення руки. Вона — «важка». У стані середньої тяжкості госпіталізували 41-річного чоловіка. Ще один — 59 років — лікуватиметься вдома», — написав він.





Крім того, пошкоджено авто, приватні будинки та комунікації.



Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 19 лютого обстрілювали Нікополь та Марганець.