Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Никополь и Марганец. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак в понедельник утром.

«Ночью агрессор направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. Сначала — на Марганец. А чуть позже — на райцентр. Всего туда попали с десяток снарядов. Повреждены два частных дома. Но главное, что уцелели люди», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Также глава ОВА сообщил, что в других районах Днепропетровщины ночью обошлось без атак.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 февраля российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Над Днепровским районом силы ПВО сбили два российских дрона, один человек получил ранения.