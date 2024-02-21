Краматорськ: З лікарні виписано всіх постраждалих після вчорашнього «прильоту»

У Краматорську ліквідують наслідки нічного обстрілу. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську виписані з лікарні всі постраждалі внаслідок вчорашнього ракетного удару, у них легкі забиття. Про це «Новинам Донбасу» повідомив співробітник медичного закладу.

Російські війська вчора ввечері завдали ракетного удару по фільтрувальній станції в Краматорську. Повідомлялося про сімох постраждалих.

Врятувало співробітників фільтрувальної станції те, що вони побачили спалахи з боку Дружківки та вирішили сховатися. Як тільки вони покинули крило будівлі, в якому знаходилися, туди прилетіла ракета. Проте врятуватися вдалося не всім — під завалами все ще шукають людину .

Вибуховою хвилею та осколками пошкоджено житлові будинки поблизу. У багатьох було розбите скло у вікнах.

Зазначимо, що фільтрувальна станція у Краматорську – цивільний об'єкт. Там не було військових. Вже під час широкомасштабної війни станцію модернізували, туди поставили нове обладнання.

Після російського удару у місті проблеми з водопостачанням — із кранів йде технічна вода.