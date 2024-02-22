Украинские военные рассказали об уничтоженных воздушных целях

Россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противник атаковал Украину десятью ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также агрессор применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

В результате боевой работы сил ПВО, уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Раннее сообщалось, что в ночь на 21 февраля в результате российской атаки дронов в Доброполье пострадали две женщины и четверо сотрудников ГСЧС, которые тоже жили в общежитии.