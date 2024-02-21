В результате атаки российского БПЛА на Доброполье пострадали две женщины

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

В ночь на 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью Донецкой области. Известно, что двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, проживавшие в одном из домов. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована», — говорится в сообщении.



Кроме того, осколками повреждены 4 автомобиля.



Сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним, оккупанты за 20 февраля обстреливали Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно о восьми пострадавших.