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В результате атаки российского БПЛА на Доброполье пострадали две женщины

21 февраля 2024, 09:30

В результате атаки российского БПЛА на Доброполье пострадали две женщины

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: прокуратура Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

В ночь на 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью Донецкой области. Известно, что двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, проживавшие в одном из домов. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована», — говорится в сообщении.

Кроме того, осколками повреждены 4 автомобиля.

Сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,  оккупанты за 20 февраля обстреливали Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно о восьми пострадавших. 

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