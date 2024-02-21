Российский дрон атаковал здание со спасателями на Донетчине: ранены четыре человека

В Донецкой области дрон атаковал здание со спасателями. Фото: МВД

В результате ночной российской атаки дронов в Доброполье в Донецкой области пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Один из БПЛА ударил по зданию, в котором находились спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



«Ночью враг еще раз нанес удары по Покровскому району. Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. Пострадали 4 сотрудника ГСЧС», — говорится в сообщении.





Кроме того, вечером 20 февраля в результате ракетного удара России по Дружковки повреждения получило здание пожарно-спасательной части. Информации о пострадавших и погибших нет.



Напомним, в ночь на 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью Донецкой области. Известно, что пострадали две мирные жительницы.