Українські військові розповіли про знищені повітряні цілі

Росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував Україну десятьма ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також агресор застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 лютого внаслідок російської атаки дронів у Добропіллі постраждали дві жінки та четверо співробітників ДСНС , які теж жили в гуртожитку.