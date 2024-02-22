ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец

Российские войска продолжают давить на Силы обороны на нескольких направлениях. На Купянско-Лиманском направлении подразделения РФ продолжают попытки захватить Синьковку и наступать вблизи Тернов, а на Бахмутском направлении — пытаются занять рубеж по реке Северский Донец. Об этом в эфире телемарафона 22 февраля рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По словам Ильи Евлаша, на Купянско-Лиманском направлении ВС РФ продолжают давить в районе Синьковки. Противник не оставляет попыток захватить населенный пункт, но эти попытки тщетны. Сложным местом остается Торский выступ вблизи реки Черный Жеребец. Также РФ стягивает резервы к населенному пункту Терны. Противник там пытается наступать и закрепиться.

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часов Яра, Клещеевки и Андреевки.

«Что касается Часов Яра — все классически: противник переходит к лобовым атакам, иногда пытается обойти по флангам в районе Ивановского и Богдановки. Что касается Клещеевки и Андреевки — там агрессор пытается выйти на реку Северский Донец, занять там оборону по рубежу этой реки. Любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны, поэтому противник пытается восстановить утраченное положение. Наши военные делают все возможное, чтобы не допустить этого», — сказал Евлаш.

Он добавил, что оккупанты сосредоточили на этом направлении дополнительно еще одну бригаду, но резервы РФ использует для пополнения потерь, поэтому общее количество войск остается примерно одинаковым.

«Им приходится перебрасывать войска уже имеющиеся с места на место. То перебрасывали под Авдеевку, сейчас из-под Авдеевки снова куда-то перебросят. Такое броуновское движение у них постоянно происходит», — сказал Евлаш.

Он отметил, что ВС РФ ищут слабые места в украинской обороне и пробуют там наступать.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить село Победа на Марьинском направлении Донецкой области.