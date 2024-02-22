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ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець

22 лютого 2024, 11:58

ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець

Російські війська продовжують тиснути на Сили оборони на кількох напрямках. На Куп'янсько-Лиманському напрямку підрозділи РФ продовжують спроби захопити Сіньківку і наступати поблизу Тернів, а на Бахмутському напрямку намагаються зайняти кордон по річці Сіверський Донець. Про це в ефірі телемарафону 22 лютого розповів начальник пресслужби східного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За словами Іллі Євлаша, на Куп'янсько-Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують тиснути в районі Сіньківки. Противник не залишає спроб захопити населений пункт, але ці спроби марні. Складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець. Також РФ стягує резерви до населеного пункту Терни. Противник там намагається наступати та закріпитися.

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії в районі Часів Яру, Кліщеївки та Андріївки.

«Щодо Часів Яру — все класично: противник переходить до лобових атак, іноді намагається обійти флангами в районі Івановського та Богданівки. Щодо Кліщеївки та Андріївки — там агресор намагається вийти на річку Сіверський Донець, зайняти там оборону за кордоном цієї річки. Будь-який бар'єрний рубіж сприяє утриманню оборони, тому противник намагається відновити втрачене становище. Наші військові роблять все можливе, щоб не допустити цього», — сказав Євлаш.

Він додав, що окупанти зосередили на цьому напрямку додатково ще одну бригаду, але резерви РФ використовує для поповнення втрат, тому загальна кількість військ залишається приблизно однаковою.

«Їм доводиться перекидати війська, що вже є з місця на місце. То перекидали під Авдіївку, зараз із-під Авдіївки знову кудись перекинуть. Такий броунівський рух у них постійно відбувається», — сказав Євлаш.

Він зазначив, що ЗС РФ шукають слабкі місця в українській обороні і намагаються там наступати.

Раніше повідомлялося, що російським військовим вдалося захопити село Перемога на Мар'їнському напрямі Донецької області.

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