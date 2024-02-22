В Донецкой области вернули электричество в дома шести тысяч семей

За предыдущие сутки энергетики сумели починить поврежденные электросети и вернули свет в четыре населенных пункта, а это 6341 семья, сообщил глава Донецкой ОВА Вадими Филашкин.



«Пока в энергосистеме Украины ситуация контролируемая, плановых отключений не предусматривается. По информации Минэнерго, в случае необходимости могут быть задействованы 6 энергоблоков ТЭС, которые сейчас находятся в резерве», — отметил Филашкин.



Из-за того, что ситуация в области остается сложной, глава Донецкой ОВА попросил использовать электричество экономно, особенно в часы пиковой нагрузки — с 10 до 12 и с 17 до 19.



Напомним, российские военные в пятницу, 16 февраля, нанесли повторный удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории.