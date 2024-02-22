На Донеччині повернули електрику до будинків шести тисяч сімей

За минулу добу енергетики зуміли полагодити пошкоджені електромережі й повернули світло в чотири населені пункти, а це 6341 родина, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Наразі в енергосистемі України ситуація контрольована, планових відключень не передбачається. За інформацією Міненерго, в разі потреби можуть бути задіяні 6 енергоблоків ТЕС, які зараз стоять у резерві», — зазначив Філашкін.



Через те, що ситуація в області залишається складною, голова Донецької ОВА попросив використовувати електрику економно, особливо в години пікового навантаження — з 10 до 12 і з 17 до 19.



Нагадаємо, російські військові в п'ятницю, 16 лютого, завдали повторного удару по теплоелектростанції на прифронтовій території.