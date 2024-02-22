В Донецкой области погибли 17 жителей от ракет КНДР, выпущенных Россией

От ракет производства КНДР погибли 17 жителей Донецкой области. Фото: СБУ

Российские оккупанты на войне против Украины вовсю используют ракеты из КНДР. Известно, что из-за северокорейского оружия в Донецкой области погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Оккупанты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей», — говорится в сообщении.





Один из первых фактов применения Россией баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 во время обстрела Запорожья.





Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 — получили ранения.



Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова, и убили трех граждан. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.





Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР.



По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения. В результате «прилетов» погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских — получили тяжелые ранения.



Напомним, российской армии удалось захватить Авдеевку, в частности, в результате военной поддержки Ирана и КНДР, а также благодаря наращивания собственного производства и мобилизации.



Что известно о КN-23, много ли их у КНДР и какую опасность они представляют, читайте в материале «Новостей Донбасса».