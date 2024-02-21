Что известно о ракетах KN-23 из Северной Кореи и какую угрозу они несут для Украины

Во время одной из недавних атак по Украине Россия применила ракеты производства Северной Кореи. Войска РФ ударили по городу Селидово Донецкой области 8 ракетами, в частности КN-23 и С-300. Предварительные данные обнародовала Национальная полиция Украины. Что известно о КN-23, много ли их у КНДР и какую опасность они представляют — в материале «Новостей Донбасса».
Еще один случай возможного применения ракет из КНДР зафиксировали 7 февраля в Харькове. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две из пяти ракет, выпущенных в этот день по городу, вероятнее всего северокорейского производства.
«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов — это северокорейские ракеты Hwasong 11GA (KN-23)», — отметил Болвинов.
Обломки ракеты, предположительно KN-23, найденые в Харькове. Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Селидово и Харьков — это уже не первые случаи применения северокорейского оружия. Есть сведения, что РФ использовала КN-23 во время масштабных атак по Украине 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья, а также 2 января 2024-го по Харькову.
Как заявил постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности, Россия по меньшей мере девять раз запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.
Это твердотопливная тактическая баллистическая ракета. Впервые KN-23 испытали в мае 2019 года возле города Вонсан в Северной Корее.
Она похожа по характеристикам на российский «Искандер-М». При этом имеет большую дальность полета и явно отличающиеся габариты.
Схожесть оружия спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил тем, что в свое время СССР передал многие технологии КНДР. По его мнению, северокорейские ракеты отличаются не слишком.
Однако в самой Северной Корее неоднократно заявляли, что природа этой ракеты отечественная, выделяя две особенности: удлиненная кабельная трасса и гладкое основание, которые отличают KN-23 от иностранных аналогов.
Ввиду фактически полной изолированности и закрытости Северной Кореи, об оружии KN-23 известно не много. В основном, это информация из заявлений самого Пхеньяна, а также данные радиолокационного контроля со стороны Южной Кореи во время испытаний ракетного вооружения из КНДР. Даже такие параметры, как длина, диаметр и общий вес — результат анализа по фото.
Технические характеристики ракеты KN-23:
При запуске летит по квазибаллистической траектории. Кроме того, считается, что KN-23 может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя, пишут аналитики Defense Express. Для запуска ракеты используют пусковую установку на колесном шасси 8х8. Также существует и железнодорожная версия пусковой KN-23.
По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, технические показатели северокорейских ракет, как и иранских, в частности такой параметр, как дальность, могут быть завышены.
«Эти характеристики завышены. И мы это увидели даже по дронам-камикадзе типа «Шахед», которые Иран отправлял России. В открытых источниках были указаны показатели гораздо выше. Так же может быть и с баллистическими ракетами», — отметил он.
Последствия удара по Селидово 8 февраля 2024 года. Фото: Национальная полиция
Радиус действия такого оружия — до 300 км. Поэтому, считает Коваленко, опасности удара подвержены, прежде всего, прифронтовые города.
«Прежде всего, это угроза для областей, которые граничат с Российской Федерацией, а также для прифронтовых населенных пунктов. То есть, мы должны учитывать угрозу на таком же расстоянии, как и от «Искандеров», — отметил Коваленко.
Что касается того, как противостоять ударам KN-23, то, как подчеркивают эксперты, сбивать баллистику украинские военные умеют. У Украины есть для этого необходимые системы. Перехват корейской ракеты возможен при помощи таких ЗРК, как Patriot PAC 3 и SAMP/T и другими.
На сегодня неизвестно, сколько пусковых установок получила Россия от КНДР, и кто их обслуживает — северокорейские или российские военные. Доподлинно неизвестно и то, какие запасы баллистических ракет есть у Северной Кореи.
Согласно данным из открытых источников, их может быть от нескольких десятков до сотен и даже тысяч.
«Это закрытая страна, и там очень трудно добывать разведывательные данные. Тем более, что они могут сотрудничать с Китаем. И, скорее всего, так и есть», — сказал военный эксперт Олег Жданов.
Определенный запас КНДР могла накопить, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
При этом Мусиенко не исключает, что Северная Корея может производить оружие на заказ России.
«Думаю, что они уже работают в этом направлении. Для них очень престижно, что сама Россия, вроде бы мощная страна, обращается к Северной Корее за помощью. Еще 20 лет назад такое вообще было трудно представить. Но одержимость идеей войны против Украины у Путина, у кремлевских властей сильнее, чем любые рациональные расчеты. Я не удивлюсь, что эти ракеты и стоить могут в два раза дороже, чем «Искандеры», — сказал эксперт.
По мнению Олега Жданова, Северная Корея может передать России сколько угодно ракет, поскольку нет трудностей с доставкой.
«У Северной Кореи есть маленький общий кусочек границы с Российской Федерацией — там есть железная дорога. Они могут возить сколько угодно. По данным британской разведки, военно-техническое имущество передается в основном морским путем. Они загружают на морские суда и везут в Российскую Федерацию», — сказал военный эксперт.