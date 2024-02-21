Что известно о ракетах KN-23 из Северной Кореи и какую угрозу они несут для Украины

Запуск KN-23. Фото: Defense Express

Во время одной из недавних атак по Украине Россия применила ракеты производства Северной Кореи. Войска РФ ударили по городу Селидово Донецкой области 8 ракетами, в частности КN-23 и С-300. Предварительные данные обнародовала Национальная полиция Украины. Что известно о КN-23, много ли их у КНДР и какую опасность они представляют — в материале «Новостей Донбасса».



Применение KN-23 по территории Украины



Еще один случай возможного применения ракет из КНДР зафиксировали 7 февраля в Харькове. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что две из пяти ракет, выпущенных в этот день по городу, вероятнее всего северокорейского производства.

«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов — это северокорейские ракеты Hwasong 11GA (KN-23)», — отметил Болвинов.

Обломки ракеты, предположительно KN-23, найденые в Харькове. Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Селидово и Харьков — это уже не первые случаи применения северокорейского оружия. Есть сведения, что РФ использовала КN-23 во время масштабных атак по Украине 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья, а также 2 января 2024-го по Харькову.



Как заявил постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности, Россия по меньшей мере девять раз запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.

Hwasong 11GA (KN-23) — советская разработка?



Это твердотопливная тактическая баллистическая ракета. Впервые KN-23 испытали в мае 2019 года возле города Вонсан в Северной Корее.



Она похожа по характеристикам на российский «Искандер-М». При этом имеет большую дальность полета и явно отличающиеся габариты.



Схожесть оружия спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил тем, что в свое время СССР передал многие технологии КНДР. По его мнению, северокорейские ракеты отличаются не слишком.



Однако в самой Северной Корее неоднократно заявляли, что природа этой ракеты отечественная, выделяя две особенности: удлиненная кабельная трасса и гладкое основание, которые отличают KN-23 от иностранных аналогов.

Что известно о северокорейских ракетах KN-23?

Ввиду фактически полной изолированности и закрытости Северной Кореи, об оружии KN-23 известно не много. В основном, это информация из заявлений самого Пхеньяна, а также данные радиолокационного контроля со стороны Южной Кореи во время испытаний ракетного вооружения из КНДР. Даже такие параметры, как длина, диаметр и общий вес — результат анализа по фото.



Технические характеристики ракеты KN-23:

максимальная зафиксированная дальность пуска — до 690 км;

общая масса — 3 415 кг;

боевая часть (может быть унитарной, кассетной или ядерной) — не более 500 кг;

длина — 7,5 м;

диаметр — 0,95 м.

При запуске летит по квазибаллистической траектории. Кроме того, считается, что KN-23 может маневрировать на маршевом и терминальном участке за счет рулей в сопле двигателя, пишут аналитики Defense Express. Для запуска ракеты используют пусковую установку на колесном шасси 8х8. Также существует и железнодорожная версия пусковой KN-23.

Для каких городов представляют угрозу ракеты из КНДР?



По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, технические показатели северокорейских ракет, как и иранских, в частности такой параметр, как дальность, могут быть завышены.



«Эти характеристики завышены. И мы это увидели даже по дронам-камикадзе типа «Шахед», которые Иран отправлял России. В открытых источниках были указаны показатели гораздо выше. Так же может быть и с баллистическими ракетами», — отметил он.

Последствия удара по Селидово 8 февраля 2024 года. Фото: Национальная полиция

Радиус действия такого оружия — до 300 км. Поэтому, считает Коваленко, опасности удара подвержены, прежде всего, прифронтовые города.



«Прежде всего, это угроза для областей, которые граничат с Российской Федерацией, а также для прифронтовых населенных пунктов. То есть, мы должны учитывать угрозу на таком же расстоянии, как и от «Искандеров», — отметил Коваленко.



Что касается того, как противостоять ударам KN-23, то, как подчеркивают эксперты, сбивать баллистику украинские военные умеют. У Украины есть для этого необходимые системы. Перехват корейской ракеты возможен при помощи таких ЗРК, как Patriot PAC 3 и SAMP/T и другими.

Сколько KN-23 имеет КНДР и много ли передала России?

На сегодня неизвестно, сколько пусковых установок получила Россия от КНДР, и кто их обслуживает — северокорейские или российские военные. Доподлинно неизвестно и то, какие запасы баллистических ракет есть у Северной Кореи.



Согласно данным из открытых источников, их может быть от нескольких десятков до сотен и даже тысяч.



«Это закрытая страна, и там очень трудно добывать разведывательные данные. Тем более, что они могут сотрудничать с Китаем. И, скорее всего, так и есть», — сказал военный эксперт Олег Жданов.



Определенный запас КНДР могла накопить, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.



При этом Мусиенко не исключает, что Северная Корея может производить оружие на заказ России.



«Думаю, что они уже работают в этом направлении. Для них очень престижно, что сама Россия, вроде бы мощная страна, обращается к Северной Корее за помощью. Еще 20 лет назад такое вообще было трудно представить. Но одержимость идеей войны против Украины у Путина, у кремлевских властей сильнее, чем любые рациональные расчеты. Я не удивлюсь, что эти ракеты и стоить могут в два раза дороже, чем «Искандеры», — сказал эксперт.



По мнению Олега Жданова, Северная Корея может передать России сколько угодно ракет, поскольку нет трудностей с доставкой.



«У Северной Кореи есть маленький общий кусочек границы с Российской Федерацией — там есть железная дорога. Они могут возить сколько угодно. По данным британской разведки, военно-техническое имущество передается в основном морским путем. Они загружают на морские суда и везут в Российскую Федерацию», — сказал военный эксперт.