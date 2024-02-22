На Донеччині загинули 17 жителів від ракет КНДР, випущених Росією

Від ракет виробництва КНДР загинуло 17 мешканців Донецької області. Фото: СБУ

Російські окупанти на війні проти України використовують ракети з КНДР. Відомо, що через північнокорейську зброю на Донеччині загинули 17 мирних жителів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Окупанти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'яти прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів», — йдеться у повідомленні.





Один з перших фактів застосування Росією балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.





Наступного удару північнокорейськими ракетами окупанти завдали на початку січня цього року в багатоквартирному будинку в Києві. Тоді від атаки загинули 4 мешканці столиці, ще понад 50 отримали поранення.



Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних будинках мешканців Харкова та вбили трьох громадян. Ще понад 60 харків'ян отримали тяжкі поранення.





Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), що виробляються на території КНДР.



За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Внаслідок «прильотів» загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних — отримали тяжкі поранення.



Нагадаємо, російській армії вдалося захопити Авдіївку, зокрема, внаслідок військової підтримки Ірану та КНДР, а також завдяки нарощуванню власного виробництва та мобілізації.



Що відомо про КN-23, чи багато їх у КНДР і яку небезпеку вони становлять, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».