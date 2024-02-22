Российский самолёт «уронил» очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области

В поселке Солоти Белгородской области, 18 февраля, была найдена ФАБ-250, пишет российский Telegram-канал ASTRA.



Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей и в этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.



«В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий», — написал губернатор региона Гладков.



Ранее в одном из частных домов в Большом Бурлуке обнаружили неразорванную авиабомбу ФАБ-250. Также российский самолёт «уронил» ещё одну авиабомбу, во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области.



Напомним, разведка Великобритании насчитала пять случаев, когда военные РФ «сбрасывали» бомбы на российские населенные пункты.