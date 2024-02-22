Російський літак «упустив» чергову авіабомбу ФАБ-250 у Білгородській області

У селищі Солоті Білгородської області, 18 лютого, було знайдено ФАБ-250, пише російський Telegram-канал ASTRA.



Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів і цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.



«У Валуйському міському окрузі в селі Солоті знайдено та ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків», - написав губернатор регіону Гладков.



Раніше в одному із приватних будинків у Великому Бурлуці виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-250. Також російський літак «упустив» ще одну авіабомбу, в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області.



Нагадаємо, розвідка Великобританії нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ «скидали» бомби на російські населені пункти.