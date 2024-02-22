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Двое боевиков «ДНР», попавшие в плен, осуждены на 15 лет тюрьмы

22 февраля 2024, 17:45

Двое боевиков «ДНР», попавшие в плен, осуждены на 15 лет тюрьмы

Двое боевиков «ДНР», попавшие в плен, осуждены на 15 лет тюрьмы

Во Львове к 15 годам заключения приговорены двое боевиков группировки «ДНР». Они, воюя на стороне РФ против ВСУ, попали в плен.

Мужчины осуждены за государственную измену, участие в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Помимо наказания 15 лет лишения свободы суд постановил конфисковать их имущество.

Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году жители Донецкой области добровольно перешли на сторону РФ и вступили в незаконное вооруженное формирование «народной милиции» террористической организации «ДНР».

«Мужчины получили военную форму, оружие и были зачислены в отдельные стрелковые батальоны, где выполняли обязанности стрелка и стрелка-помощника гранатометчика. Один из них также был привлечен к отдельному Иловайскому гвардейскому штурмовому батальону "Сомали", который находится в подчинении террористической организации "ДНР"», — сообщили в прокуратуре Львовской области.

Обвиняемые выполняли различные задачи, связанные с ведением боевых действий против украинских военных. Например, они обеспечивали безопасность мест пребывания армии РФ, обустраивали окопы, блиндажи и несли караульную службу по охране территории.

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