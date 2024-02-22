Двох бойовиків «ДНР», які потрапили в полон, засуджено до 15 років ув'язнення

У Львові до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків угруповання «ДНР». Вони, воюючи на боці РФ проти ЗСУ, потрапили до полону.



Чоловіків засуджено за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).



Крім покарання 15 років позбавлення волі суд ухвалив конфіскувати їхнє майно.



Прокурори в суді довели, що у 2022 році жителі Донецької області добровільно перейшли на бік РФ та вступили у незаконне збройне формування «народної міліції» терористичної організації «ДНР».



«Чоловіки отримали військову форму, зброю та були зараховані до окремих стрілецьких батальйонів, де виконували обов'язки стрільця та стрільця-помічника гранатометника. Одного з них також залучили до окремого Іловайського гвардійського штурмового батальйону "Сомалі", який перебуває у підпорядкуванні терористичної організації "ДНР"», — повідомили у прокуратурі Львівської області.



Обвинувачені виконували різноманітні завдання, пов'язані із веденням бойових дій проти українських військових. Наприклад, вони забезпечували безпеку місць перебування армії РФ, облаштовували окопи, бліндажі та несли вартову службу з охорони території.