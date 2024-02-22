Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» незаконно осудила еще одного украинского военнослужащего, который попал в плен российских войск.



Стрелок взвода разведки специального назначения 1-го батальона отряда особого назначения «Азов» Алексей Бура обвинен якобы в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве мирных жителей.



Во время боев за Мариуполь, передвигаясь по улице Азовстальской, Бура якобы расстрелял из автомата Калашникова автомобиль с тремя мирными жителями. Они погибли.



Бура признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, утверждают в Следственном комитете РФ.



Военнопленного посадили в тюрьму на пожизненный срок.

«ДНР» и «ЛНР» под руководством российских силовиков продолжают выносить так называемые «приговоры» украинским пленным солдатам. Большинство из «осужденных» являются военнослужащими «Азова» и были взяты в плен во время боев за Мариуполь.



Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными украинскими бойцами — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.