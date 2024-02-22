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Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами

22 февраля 2024, 22:45

Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» незаконно осудила еще одного украинского военнослужащего, который попал в плен российских войск.

Стрелок взвода разведки специального назначения 1-го батальона отряда особого назначения «Азов» Алексей Бура обвинен якобы в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве мирных жителей.

Во время боев за Мариуполь, передвигаясь по улице Азовстальской, Бура якобы расстрелял из автомата Калашникова автомобиль с тремя мирными жителями. Они погибли.

Бура признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, утверждают в Следственном комитете РФ.

Военнопленного посадили в тюрьму на пожизненный срок.

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«ДНР» и «ЛНР» под руководством российских силовиков продолжают выносить так называемые «приговоры» украинским пленным солдатам. Большинство из «осужденных» являются военнослужащими «Азова» и были взяты в плен во время боев за Мариуполь.

Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными украинскими бойцами — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.

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