Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» незаконно засудило ще одного українського військовослужбовця, який потрапив у полон російських військ.



Стрілець взводу розвідки спеціального призначення 1-го батальйону загону особливого призначення «Азов» Олексій Бура звинувачений нібито у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві мирних жителів.



Під час боїв за Маріуполь, пересуваючись вулицею Азовстальською, Бура нібито розстріляв з автомата Калашнікова автомобіль із трьома мирними жителями. Вони загинули.



Бура визнав провину в повному обсязі і покаявся у скоєному, стверджують у Слідчому комітеті РФ.



Військовополоненого ув'язнили на довічний термін.

«ДНР» та «ЛНР» під керівництвом російських силовиків продовжують виносити так звані «вироки» українським полоненим солдатам. Більшість із «засуджених» є військовослужбовцями «Азову» і були взяті в полон під час боїв за Маріуполь.



Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими українськими бійцями — незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.