«ДНР» заключила в колонию 33 украинских военнопленных

На оккупированной территории Донецкой области оккупационные органы «ДНР» незаконно заключили в колонии 33 украинских военнопленных. Так называемый «Верховный суд ДНР» приговорил военнослужащих войсковой части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты):

Романа Шостака,

Владимира Торшина,

Дениса Назарова,

Артема Швыдкого,

Александра Олейника.

Также военнослужащих войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада Вооруженных сил Украины):

Александра Плотникова,

Юрия Акимова,

Сергея Палийчука,

Сергея Довгалюка,

Михаила Изотова,

Евгения Попцова и других, имена которых не указаны.

Их обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийствах, покушениях на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества.



«Следствие» утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций, расположенных между населенными пунктами Гнутово и Лебединское, а также на территории машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе военные якобы стреляли в сторону жилых домов Сартаны, Саханки, Талаковки и Старого Крыма.



«В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и 2 гражданских транспортных средства», — заявили оккупационные власти.



Военнопленных заключили в исправительные колонии строгого режима на 27-29 лет.



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«ДНР» и «ЛНР» под руководством российских силовиков продолжают выносить так называемые «приговоры» украинским пленным солдатам. Большинство из «осужденных» являются военнослужащими «Азова» и были взяты в плен во время боев за Мариуполь.



Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными украинскими бойцами — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.