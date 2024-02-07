«ДНР» заключила в колонию 33 украинских военнопленных

На оккупированной территории Донецкой области оккупационные органы «ДНР» незаконно заключили в колонии 33 украинских военнопленных. Так называемый «Верховный суд ДНР» приговорил военнослужащих войсковой части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты):
Также военнослужащих войсковой части А3283 (17-я отдельная танковая бригада Вооруженных сил Украины):
Их обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийствах, покушениях на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества.
«Следствие» утверждает, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций, расположенных между населенными пунктами Гнутово и Лебединское, а также на территории машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе военные якобы стреляли в сторону жилых домов Сартаны, Саханки, Талаковки и Старого Крыма.
«В результате погиб 17-летний мирный житель, причинена контузия головного мозга женщине, повреждены и уничтожены 42 домовладения и 2 гражданских транспортных средства», — заявили оккупационные власти.
Военнопленных заключили в исправительные колонии строгого режима на 27-29 лет.
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«ДНР» и «ЛНР» под руководством российских силовиков продолжают выносить так называемые «приговоры» украинским пленным солдатам. Большинство из «осужденных» являются военнослужащими «Азова» и были взяты в плен во время боев за Мариуполь.
Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными украинскими бойцами — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.