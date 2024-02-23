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Росіяни влучили дронами в багатоповерхівку у Дніпрі: вісім постраждалих, під завалами можуть бути люди

23 лютого 2024, 08:38

Росіяни влучили дронами в багатоповерхівку у Дніпрі: вісім постраждалих, під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Дніпроперівщину. Фото: Сергій Лисак Росіяни атакували Дніпроперівщину. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе, влучивши в багатоповерховий будинок та підприємство. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медустанові. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно», — написав він.

За його інформацією, під завалами продовжують шукати людей.

Крім того, росіяни в черговий раз гатили по Нікопольщині. Зокрема, з артилерії обстріляли райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.



Відомо, що пошкоджено два підприємства, три приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Нагадаємо, російське військо обстріляло Нікопольський район Дніпропетровської області 20 лютого. Відомо, що троє людей отримали поранення.

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