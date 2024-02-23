Россияне ночью ударили по Мирнограду: погиб мужчина

Российская армия сегодня ночью, 23 февраля, обстреляла Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Ночью, примерно в 00:40, был произведен обстрел территории громады со стороны РОВ, есть пострадавшие и погибшие», — говорится в сообщении.



В Мирнограде в результате удара погиб мирный житель, сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



«С тяжелыми травмами пострадавшего извлекли из-под завалов еще живым и его срочно доставили в больницу, но во время реанимационных мероприятий он скончался», — рассказала Медведева.



Как отметил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Мирнограде в результате ракетного удара повреждены 23 частных дома, многоэтажка и интернат.



Напомним, российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, за сутки от атак погиб один человек, также стало известно, что 19 гражданских травмированы.