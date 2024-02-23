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Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік

Оновлено
23 лютого 2024, 10:19

Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік

Російська армія сьогодні вночі, 23 лютого, обстріляла Мирноград на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

«Вночі, приблизно о 00:40, було здійснено обстріл території громади з боку РОВ, є постраждалі та загиблі», — йдеться у повідомленні.

У Мирнограді внаслідок удару загинув мирний житель, повідомила «Новини Донбасу» речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

«З тяжкими травмами потерпілого витягли з-під завалів ще живим і його терміново доставили до лікарні, але під час реанімаційних заходів він помер», — розповіла Мєдвєдєва.

Як зазначив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Мирнограді внаслідок ракетного удару пошкоджено 23 приватні будинки, багатоповерхівку та інтернат.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу від атак загинула одна людина, також стало відомо, що 19 цивільних травмовано.

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